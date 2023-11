“Now and then”, i Beatles tornano con un video inedito

“Now and then”, il videoclip dei Beatles diretto da Peter Jackson uscirà domani, 3 novembre, sul canale Youtube della band

Mancano 24 ore circa alla pubblicazione del videoclip “Now and then”, l’ultima canzone dei Beatles. Il video dell’iconica band inglese è stato girato da Peter Jackson che si è messo per la prima volta in gioco con un video musicale.

Come riporta l’AGI, Il commovente e divertente videoclip invita gli spettatori a celebrare l’amore senza tempo e duraturo del gruppo l’uno per l’altro assieme a John, Paul, George e Ringo, durante la creazione dell’ultima canzone dei baronetti.

Intervistato dai media internazionali, Jackson ha confessato: ““Quando la Apple mi ha chiesto di dirigere il videoclip ero riluttante – pensai che i miei prossimi mesi sarebbero stati molto più divertenti se quel difficile compito fosse stato un problema di qualcun altro e io avrei potuto essere come qualsiasi altro fan dei Beatles, che si gode la notte prima dell’uscita di una nuova canzone e di un nuovo video dei Beatles. Nel 1995 amavo l’eccitazione infantile che provavo quando stava per uscire Free As A Bird. Potevo sperimentare tutto ciò di nuovo – se solo avessi detto no ai Beatles”.

“Ad essere sinceri, il solo pensare alla responsabilità di dover realizzare un video musicale degno dell’ultima canzone dei Beatles ha generato un insieme di ansie forse troppo schiaccianti i da gestire. Il mio amore di una vita per i Beatles si è scontrato con un muro di terrore puro al pensiero di deludere tutti. Ciò ha instillato in me una forte insicurezza, perché non avevo mai realizzato un videoclip musicale prima di allora e non riuscivo a immaginare come avrei potuto anche solo iniziare a crearne uno per una band che si era sciolta più di 50 anni fa, che non aveva mai cantato dal vivo la canzone e in cui metà dei suoi membri non era più tra noi. Era molto più facile darsela a gambe”.

L’intervista di Jackson prosegue poi a lungo e vengono ripercorse tutte le tappe del suo lavoro.

Qui il link alla première