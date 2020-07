Condividi Pin 3 Condivisioni

Sul posto anche i Carabinieri

Nove autovetture divorate dalle fiamme: l’intervento dei VVF

Alle ore 14 circa di oggi due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VVF di Roma sono intervenute con l’ausilio di 1 Autobotte, sono intervenute in Via Mario Sansone, presso incrocio con Via Giulio Bertoni, per incendio.

Sul posto necessaria un’autobotte.

Ad andare a fuoco nove autovetture, tutte completamente divorate dalle fiamme.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, l’area è stata bonificata e le fiamme estinte. Nessuna persona è rimasta ferita e coinvolta.

Intervenuti anche i Carabinieri che adesso dovranno verificare quali siano state le cause dell’incendio.