“Nati per leggere al mare”: dal 13 luglio a cura della biblioteca comunale di Ladispoli

L’Amministrazione comunale informa che, a cura della Biblioteca “Peppino Impastato”, si svolgerà per il sesto anno consecutivo, l’iniziativa “Nati per leggere… al mare!”, letture a bassa voce per per famiglie e bambini da 0 a 6 anni.

Gli incontri, tenuti da Loredana Simonetti affiancata dal gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Ladispoli, si terranno tutti i giovedì dal 13 luglio al 24 agosto alle ore 10:00, presso lo Stabilimento Columbia Beach, in Via Regina Elena 27. Molte le storie trattate: fiabe dolcissime, racconti divertimenti, storie di paura e….tanto tanto altro! Ci sarà come sempre l’appuntamento musicale e, grazie alla fantasia che i tanti incontri con i bambini hanno stimolato si festeggeranno alcune ricorrenze, non proprio tipiche dell’estate, ma che sempre piacciono a grandi e piccini.

Per il primo incontro, giovedì 13 luglio, ci saranno letture che parlano di Emozioni dispettose: storie che permetteranno ai bambini di scoprire e riconoscere i diversi stati d’animo che vivono ogni giorno!