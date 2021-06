Share Pin 0 Condivisioni

Il responsabile del Comitato di zona Cerenova – Campo di Mare: ”Ingressi sempre al buio, non vi sono barriere di protezione, neanche pensiline e segnaletica. Sono anni che segnaliamo, senza risultati”

Musard: ”Permane la situazione di pericolo sull’Aurelia all’ingresso per Marina di Cerveteri”

Musard: ”Permane la situazione di pericolo sull’Aurelia

all’ingresso per Marina di Cerveteri”

“Permane la situazione di pericolo sulla via Aurelia, in prossimità degli ingressi per Marina di Cerveteri” ha annunciato sui social il responsabile del Comitato di zona Cerenova – Campo di Mare, Enzo Musard.

“Sono anni che il nostro Comitato segnala tale situazione, che vede rischiare la vita anche a coloro che deveno attraversare la consolare diretti alle fermate dell’autobus Cotral in prossimità degli incroci”.

Spiega Musard – “Stesso problema si verifica con i tanti pendolari e con i ragazzi che ogni giorno sono soliti raggiungere i propri Istituti scolastici di Civitavecchia.

Ricordo che le due fermate Cotral sull’Aurelia, in corrispondenza degli ingressi di Cerenova, sono sempre al buio, senza barriere di protezione, senza pensiline o coperture di sorta, senza segnaletica adeguata e persino prive di strisce pedonali ai relativi semafori.

Ogni giorno quindi i pendolari e gli studenti devono attraversare la consolare, facendo lo slalom tra le macchine in corsa sul rettilineo.

A questo, si aggiungono i tanti varchi privati sulla via Aurelia, che continuano a proliferare nonostante siano un pericolo immanente per la viabilità”.

“Il nostro Comitato, nella totale insensibilità degli amministratori comunali, continua da vari anni a segnalare questa situazione, sollecitando soluzioni urgenti ed avanzando proposte fattibili – continua Musard – Qualche anno fa partecipammo anche ad un incontro tecnico alla presenza del sindaco e dell’ANAS ma poi, nonostante le rassicurazioni e le promesse del sindaco, tutto è tornato inalterato nel dimenticatoio.

Ricordo che nel passato abbiamo avuto incidenti e vittime, ma dobbiamo per forza aspettare altre disgrazie?”.