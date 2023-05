“Il mondo del calcio”, il libro dei francobolli disponibile negli uffici postali a Civitavecchia e Ladispoli

Il volume è una raccolta che ripercorre le pagine più significative della storia del calcio italiano attraverso i francobolli

È disponibile nei due uffici postali con sportello filatelico di Civitavecchia, in Via Giordano Bruno 11, e di Ladispoli, in Via Regina Margherita, il Libro dei francobolli “Il mondo del calcio”, un’opera innovativa che celebra il pianeta calcio sia come sport sia per la sua rilevanza sociale.

Il volume, realizzato da Poste Italiane,è una raccolta che ripercorre le pagine più significative della storia del calcio italiano attraverso i francobolli, in un racconto che parte da quelli emessi per la prima vittoria della Nazionale ai Mondiali del 1934 e si chiude con quello del 2022 in occasione del 40° anniversario della vittoria degli Azzurri nel Mondiale del 1982