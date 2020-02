Condividi Pin 0 Condivisioni

Pranzo all’Osteria del Mercato. Forse un sopralluogo per una serie tv su Caravaggio

Michele Placito oggi a Ladispoli – Oggi l’attore Michele Placito a pranzo a Ladispoli nel ristorante Osteria al Mercato di Via Napoli 62-64. Secondo alcune ricostruzioni sembrerebbe che Placito abbia direttamente o indirettamente risposto all’invito precedentemente formulato dal Sindaco Alessandro Grando di visitare il territorio della cittadina balneare per la realizzazione di una serie tv dedicata a Caravaggio, luogo, presso il Castello di Palo, secondo gli storici divenuto il suo ultimo approdo in vita.

