E’ successo a Castel Gandolfo. Sul posto anche personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale

Meticcio cade in un dirupo, salvato dai VVF

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pio IX, nel comune di Castel Gandolfo, per recuperare un cucciolo di cane meticcio caduto in un dirupo profondo circa 40 metri.

Sul posto sono intervenute la squadra VVF di Nemi (32/A) e il personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale.