Mercato viale Nenni, promosse da uffici e operatori le misure anti-Covid

La zona presidiata fin dalle 5 di mattina dagli agenti di Polizia locale del comandante Ivano Berti e dall'assessore al Commercio

Ripartire in sicurezza. È perseguendo questo obiettivo che l’Amministrazione comunale ha in settimana affrontato la questione del ritorno alla normalità sia del mercato di piazza Regina Margherita che di quello settimanale di viale Nenni. Particolare attenzione, in quest’ultimo caso, è stata rivolta alle sensibili modifiche e alle disposizioni che miravano a garantire il distanziamento sociale.

La zona di viale Nenni, estesa per consentire le operazioni di vendita a tutti gli esercenti, è stata presidiata fin dalle 5 di mattina dagli agenti di Polizia locale del comandante Ivano Berti ed anche l’Assessore al Commercio, nel corso del sopralluogo in piena mattinata, ha constatato la funzionalità della soluzione. L’esame è stato quindi superato e il nuovo assetto dell’area mercatale, senza banchi al centro della carreggiata, è stato giudicato proficuo sia dagli uffici preposti che dagli operatori.