All’origine del guasto la società americana di cloud Fastly

Mega black out di siti internet, colpiti diversi siti di informazione, Amazon, ….

Financial Times, New York Times, Bbc, Bloomberg News, Guardian, Le Monde, The Indipendent, Il Corriere della Sera, …. e ancora Amazon, la pagina vaccini di Lab24 del Sole 24 Ore.

Mega black out di siti internet oggi nel mondo. All’origine del problema, come spiega Il Sole 24 Ore, un malfunzionamento della società americana di cloud Fastly, fornitore di molti siti internazionali.

