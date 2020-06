Condividi Pin 10 Condivisioni

Nota rilasciata alla nostra redazione. “Un momento spartiacque tra due fasi dell’esistenza di ognuno di noi ed in particolar modo ora dei giovani maturandi”

Maturità 2020, l’augurio del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

Maturità 2020, l’augurio del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci –

Così il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in una nota rilasciata alla nostra redazione:

“Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze chiamati ad affrontare l’esame di maturità di quest’anno, organizzato in maniera diversa rispetto al passato per le vicende sanitarie che noi tutti conosciamo. Un momento importante di studio ed in particolar modo di vita, costituente lo spartiacque tra due fasi dell’esistenza di ognuno di noi ed in particolar modo ora dei giovani maturandi.

A loro auguri doppi, sia per l’impegno profuso ora giunto all’epilogo sia per il futuro fatto, con la speranza, di grandi soddisfazioni”.