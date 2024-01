Marina di Cerveteri: riapre il centro anziani in via Luni

Appuntamento per sabato 27 gennaio alle ore 15:30 al Centro Polivalente di Via Luni

Riapre ufficialmente al pubblico il Centro Anziani di Marina di Cerveteri. A seguito della convenzione stipulata tra il Comune di Cerveteri e la neonata Aps Caere Mare della Presidente Cinzia Bigioni, da sabato 27 gennaio sarà nuovamente operativo con tantissime attività di aggregazione e svago il Centro Polivalente di Via Luni a Cerenova. Un traguardo fondamentale per il territorio, un passo che segue la linea tracciata negli anni scorsi dalla Regione Lazio e che rispetta un impegno preciso preso dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e da Arianna Mensurati, Consigliera comunale con Delega alle Politiche della Terza Età, che da sempre si impegna nelle politiche attive delle categorie più fragili del territorio. L’apertura ufficiale, è fissata per sabato 27 gennaio alle ore 15:30. In tale occasione, la nuova Aps si presenterà alla cittadinanza, illustrerà tutte le iniziative programmate per la riapertura del Centro: un appuntamento al quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

“Con l’approvazione della legge Regionale del luglio 2020, tutti i centri anziani si sono dovuti trasformare in APS, per rendere la gestione più efficace e pratica – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – il principio è quello di rendere gli anziani protagonisti di un esperienza di partecipazione attiva, che li vede impegnati nella gestione e nella programmazione, delle attività che vengono svolte nel centro con evidenti benefici sia sulla loro salute fisica, psichica che sociale. Adesso anche Marina di Cerveteri avrà un luogo di aggregazione e socializzazione importante riferimento per tutta la comunità così come avviene a Cerveteri e a Valcanneto dove i centri sono già operativi e ospitano tantissime iniziative rivolte a tutti i cittadini. Un ringraziamento sentito, lo rivolgo ad Arianna Mensurati, Consigliera comunale e sempre in prima linea nelle politiche della Terza Età e a tutti coloro che con impegno hanno reso possibile l’apertura di sabato”

Marina di Cerveteri: riapre il centro anziani in via Luni

“Dopo Valcanneto e Cerveteri, finalmente il Centro Anziani ritorna ad essere operativo anche a Cerenova – ha dichiarato la Consigliera comunale Arianna Mensurati – da sempre, questi luoghi rappresentano per tutta la nostra città un punto di riferimento, un motivo di aggregazione, un’occasione, soprattutto per gli anziani soli, per stare insieme, fare nuove amicizie e trascorrere del tempo libero in compagnia. Tutti ci ricordiamo quanto durante il periodo pandemico sia mancato il Centro Anziani nelle nostre comunità: per questo oggi, sono davvero orgogliosa che il Capoluogo e le due frazioni principali della nostra città abbiano nuovamente un luogo di unione come questo. Alla Presidente Cinzia Bigioni e a tutti i soci fondatori della Aps, il mio ringraziamento per la disponibilità manifestata in maniera concreta nel fondare l’Associazione, atto propedeutico alla riapertura del Centro”.

Soddisfatta anche la Presidente della Aps, Cinzia Bigioni, che dichiara: “Grazie alla disponibilità del Sindaco e della Consigliera Mensurati, siamo finalmente pronti a dare nuova vita al Centro Anziani. In occasione dell’inaugurazione, illustreremo tutte le iniziative che abbiamo intenzione di svolgere, con alcune di queste pronte a partire già nei primi giorni di febbraio. Corsi di ballo, ginnastica dolce e posturale, musica, teatro e molto altro ancora. Vi aspettiamo numerosi!”.

Marina di Cerveteri: riapre il centro anziani in via Luni