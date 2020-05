Condividi Pin 2 Condivisioni

“È un bene perché ha prevalso un approccio di fiducia verso operatori, esercenti e clienti”

Marietta Tidei: “Per le riaperture ha prevalso il buon senso”-

Fortunatamente ieri sera in Conferenza Stato-Regioni ha prevalso la linea indicata dalle Regioni che, in sostanza, hanno fatto proprie le linee guida stilate da Bonaccini in Emilia Romagna. Dal ristorante alla spiaggia basterà stare ad un metro.

Tanta informazione, regole igieniche e dispositivi di sicurezza per lavoratori e clienti, in linea con la natura dell’attività.

È un bene perché ha prevalso un approccio di fiducia verso operatori, esercenti e clienti. Fortunatamente anche il Governo si è reso conto che con la rigidità delle linee INAIL molte attività non avrebbero riaperto e alla catastrofe del lockdown se ne sarebbe aggiunta un’altra ancora più grave.

Quando più un mese fa Matteo Renzi disse che era necessario pensare ad organizzare la riapertura in molti lo hanno preso per pazzo.

E invece aveva ragione perché per rimettere in moto negozi, centri estetici, ristoranti, stabilimenti balneari, centri sportivi ci vuole tempo e lavoro e chi scrive le regole dovrebbe farlo per tempo e avendo contezza che da quelle regole dipende il futuro di molte attività.

Non è stato un bello spettacolo. Ora speriamo che sulla semplificazione e sullo sblocco dei cantieri si faccia meglio e con maggiore tempestività. Non c’è più tempo.

Marietta Tidei