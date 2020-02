Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del Comune di Manziana

Manziana, è in vigore l’ordinanza sul favismo

Manziana, è in vigore l’ordinanza sul favismo – Si ricorda ai Cittadini che, constatato che nel territorio comunale risiedono persone affette da favismo e quindi per questo a rischio di gravi crisi emolitiche dovute alla percezione dell’odore o all’inalazione del polline delle fave e loro derivati e piselli, anche quest’anno è in vigore un’ordinanza specifica scaricabile o consultabile sul sito internet istituzionale.

