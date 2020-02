Manziana, arriva il bonus facciate: un’occasione per abbellire il paese

Condividi Pin 1 Condivisioni

Il bonus è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici dei paesi. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici dei nostri paesi. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti: può infatti essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Il tutto per rendere il paese colorato e allegro come lo è Burano, una delle isolette della laguna di Venezia.

Si specifica che per l’esecuzione di lavori di rifacimento delle facciate dei fabbricati è necessario presentare agli uffici comunali una pratica edilizia a firma di un tecnico abilitato.

Per gli edifici ricadenti all’interno del centro storico (così come individuato dal PRG e PTPR vigenti) è inoltre necessario presentare (sempre a firma di un tecnico abilitato) anche una pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica: sarà inoltre necessiario concodare con l’Area assetto e sviluppo del territorio il colore da utilizzare per la tinteggiatura.

Si ricorda, infine, che per i fabbricati siti fuori dal centro storico ma costruiti sino al 1945 è comunque necessario seguire la stessa procedura sopra indicata per gli edifici localizzati nei centri storici.

Per avere maggiori informazioni in merito al Bonus, sul sito internet istituzionale del Comune è consultabile e scaricabile la guida redatta dall’ Agenzia delle Entrate