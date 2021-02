Share Pin 45 Condivisioni

Nel week end previste in tutta la Regione temperature sotto lo zero con possibili nevicate anche a quote basse

Maltempo: arrivano i fiocchi di neve a Viterbo e sulla Tuscia

Maltempo: arrivano i fiocchi di neve a Viterbo e sulla Tuscia –

Fiocchi di neve a Viterbo e nella Tuscia.

Come annunciato nei giorni scorsi le temperature, in questo fine settimana, si sono abbassate anche fin sotto lo zero, soprattutto durante le ore notturne.

E sempre nel week end erano previste nevicate in alcune zone della Regione Lazio. E i primi fiocchi di neve sono arrivati a Viterbo nella Tuscia con le strade e i tetti delle case che man mano si stanno imbiancando.

Fiocchi di neve anche a Bagnaia, San Martino, Vitorchiano, Montefiascone, Bomarzo, Celleno, Canepina e sui Monti Cimini. (guarda qui)

(torna a Baraondanews)