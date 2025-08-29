Lunedì 1 settembre i funerali di Daniele Vallerani nella Parrocchia di Borgo San Martino –

Si terranno lunedì 1 settembre 2025, alle ore 11.00, presso la Parrocchia di San Martino Vescovo, Borgo San Martino (Cerveteri), i funerali di Daniele Vallerani, scomparso lo scorso 13 agosto. La comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto a una figura stimata e conosciuta, la cui perdita ha destato profonda commozione. Numerosi amici, parenti e conoscenti sono attesi alle esequie, che si svolgeranno nel primo pomeriggio. La famiglia, in queste settimane di dolore, ha ricevuto molte testimonianze di vicinanza e affetto. Con la cerimonia di lunedì si concluderà il commiato terreno, ma resterà vivo il ricordo di Vallerani.