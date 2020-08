Condividi Pin 0 Condivisioni

Appuntamento il 20 settembre con la prima edizione di una gara di nuoto in mare

Lo Swimming Santa Marinella scalda i motori

L’emergenza coronavirus non fa svanire la voglia di mare, di sport, di socialità seppur a un metro e mezzo di distanza.

E così, anche nella Perla del Tirreno, è tutto pronto per una bella gara di nuoto in mare.

Arriva lo swimming Santa Marinella. Appuntamento il 20 settembre 2020.

“I fattori economici (mancanza di sponsor) e le autorizzazioni degli organi competenti (giustamente molto attente e restrittive) non aiutano gli organizzatori a proporre competizioni per questa strana stagione (annullando quasi nella totalità le storiche gare in acque libere).

E Swimming Santa Marinella nasce proprio da qui “e perché – spiegano ancora gli organizzatori – la passione per lo sport e la voglia di far conoscere un posto così bello vicino Roma hanno preso il sopravvento”.

“Immediatamente è stato attivato un team di collaboratori locali davvero competenti e precisi dove abbiamo messo al primo posto la parola sicurezza (protocollo covid-19 e assistenza in acqua senza precedenti)”.

Per potersi iscrivere all’evento c’è tempo fino al 30 agosto.

