L’italiano ad agosto non rimane in patria

Non parliamo di un calo turistico in Italia, almeno secondo Federturismo, che dichiara un +4%. Sarebbero proprio gli italiani a preferire il viaggio estero, principalmente a causa dell’aumento prezzi delle strutture, che sembrerebbe incrementato del 12%. Il dato impressionante parla di quasi 800mila italiani in meno sullo stivale nel mese di Agosto, numeri impressionanti. Le mete maggiormente in voga sembrerebbero: Tunisia, Marocco, Grecia e Albania.

Quest’ultima super quotata per le vacanze estive. Negli ultimi 5 anni, infatti, sembrerebbe che 2,5 milioni di italiani abbiano scelto l’Albania come meta di vacanza, che regala un bel mare, strutture a prezzi accessibili e cibo di qualità a prezzi veramente convenienti, non mancano post e stories di pietanze a base di pesce nei social network. Una cosa risaputa peralto, è l’ospitalità del popolo albanese, al quale risultiamo particolarmente simpatici. Basti pensare che, il 40\50% degli albanesi parla italiano.

Il motivo è prettamente storico e riguarda il periodo in cui l’Albania era sotto regime totalitario, il quale impediva la divulgazione di informazioni tramite emissione televisiva e radiofonica. Il popolo facendosi furbo, puntava le antenne in direzione del paese più vicino e libero: l’Italia. Così facendo gran parte della popolazione albanese imparò lingua e costumi del nostro popolo, con particolare fascino e simpatia, ancora oggi è fresco e vivido il ricordo di quel periodo storico.

Parlando della Grecia, con la sua ricca storia e bellezze naturali, continua a esercitare un forte fascino sugli italiani in cerca di avventure e relax. Le incantevoli isole greche, con le loro acque cristalline e le caratteristiche architetture bianche, attirano migliaia di turisti ogni anno. I siti archeologici, come l’antica Atene e l’iconica rovina di Partenone, offrono un’affascinante finestra sul passato glorioso di questa terra.

Negli ultimi anni, la Grecia ha fatto notevoli progressi nel migliorare le sue infrastrutture turistiche e nel promuovere una varietà di esperienze. Dalle spiagge mozzafiato alle montagne pittoresche, dai villaggi tradizionali alle moderne città costiere, c’è qualcosa per tutti i gusti. Inoltre, la cucina greca è rinomata in tutto il mondo, con piatti come moussaka, souvlaki e baklava che deliziano i palati di chiunque li assaggi.

Le cifre indicano che sempre più italiani stanno scegliendo la Grecia come meta delle loro vacanze estive. L’atmosfera accogliente, l’ospitalità dei locali e la vasta gamma di attività disponibili, come sport acquatici, escursioni e visite culturali e prezzi convenienti rendono la Grecia un’opzione allettante. In conclusione possiamo dire che, l’Italia non ha nulla in meno rispetto a queste ultime, se non fosse per i prezzi.

Riccardo Sbardella