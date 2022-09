Domani sera, martedì 6 settembre alle ore 21:00 il campione di surf protagonista di un evento speciale

Una serata speciale quella di domani, martedì 6 settembre alle ore 21:00 allo Stabilimento Ocean Surf a Campo di Mare. Protagonista assoluto, sarà il Campione di Surf Leonardo Fioravanti, che sceglie il mare in cui è cresciuto per la presentazione in prima visione assoluta del documentario “The Cut”, che ripercorre i momenti più belli della sua vita e della sua carriera, dagli esordi sulla Spiaggia degli Etruschi fino alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

“Un ritorno a casa quello di Leonardo Fioravanti – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – in questi anni lo abbiamo visto crescere, diventare sempre più competitivo, lo abbiamo visto sfidare e sconfiggere veri mostri sacri del surf, atleti blasonati che Leonardo da piccolino era abituato a vedere solamente in Tv o su riviste specializzate. Oggi Leonardo è un campione affermato, ha cavalcato le onde più grandi in ogni angolo del mondo, sventolando sempre con orgoglio e fierezza i colori dell’Italia non dimenticando mai le sue origini, tenendo alto il nome della sua amata Cerveteri”.

Leonardo Fioravanti “torna a casa”, all’Ocean Surf a Campo di Mare la prima assoluta di “The Cut”

“Dal Portogallo all’Indonesia, domani sera Leo ci mostrerà le immagini più belle della sua carriera – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – alla cittadinanza, agli amici di Leonardo e più in generale a tutti gli appassionati di surf, l’invito a partecipare e a Leonardo, l’augurio di una grande carriera ricca ancora di tanti successi e soddisfazioni”.

Leonardo Fioravanti, classe 1997, è uno dei surfisti più vittoriosi al mondo. Nel 2017, segna un primato assoluto, diventando il primo italiano nella storia a qualificarsi alla World Surf League, l’organizzazione internazionale che governa il surf professionistico e realizza i maggiori eventi dedicati agli atleti professionisti delle diverse categorie di questo sport.

In bacheca, la vittoria del Campionato Junior Europeo 2013 – Under 21 e il titolo di campione del Mondo ISA Under 18 sulle onde di Oceanside in California.