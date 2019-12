Condividi Pin 0 Condivisioni

Detenuti in pessime condizioni e sprovvisti di microchip. Questi cuccioli ora cercano una famiglia

Le guardie ecozoofile sequestrano 28 cani – la nota facebook del gruppo fareambiente di Cerveteri:

Il 26 settembre è stato operato nelle nostre campagne un sequestro di ben 28 cani, detenuti in pessime condizioni, nella maggioranza privi di microchip, dopo averli portati in sicurezza e svolto tutte le prassi sanitarie di routin, tre di esse risultavano in stato di gravidanza, dando poi alla luce dei fantastici batuffoli di pelo.

In questo tempo abbiamo faticato non poco per far sì che gli stessi cani non venissero restituiti alla persona che è stata denunciata per maltrattamento ed altri reati. Obiettivo raggiunto.



Le guardie ecozoofile sequestrano 28 cani nelle campagne di Cerveteri

Ora però per non vanificare tutto il lavoro svolto da un numero complesso di persone, vi chiediamo di CONDIVIDERE il più possibile, per TROVARE ADOZIONE a queste splendide creature, prossimo obiettivo “FUORI DALLE GABBIE E TUTTI IN UNA CASA“

Le adozioni seguiranno la classica prassi dettata per legge, ricordandovi che saranno monitorate anche nel tempo, dalle Guardie Zoofile di Fareambiente Cerveteri.

Per i cani che dovessero andare fuori regione, collaboreremo la dove non presente Fareambiente , con altri enti con funzioni di PG.

Per info e contatti segui:

https://www.facebook.com/adozionicanicerveteriincanile/