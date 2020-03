Condividi Pin 55 Condivisioni

I dati di Salute Lazio

Lazio, sono 436 i contagiati

ono 436 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID19. Di questi, 142 sono in isolamento domiciliare, 223 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 31 sono ricoverati in terapia intensiva, 16 sono deceduti e 24 guariti