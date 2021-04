Share Pin 0 Condivisioni

Si è dimesso il presidente del Consiglio, Buschini.

Lazio, di dimette il presidente del Consiglio. Buschini: “Il mio operato corretto”

“Ribadisco che la procedura e’ stata non solo regolare ma pienamente trasparente e ha permesso di integrare le risorse umane con personale esperto e preparato”, ha detto come riporta l’Ansa.

“Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni da Presidente per garantire al mio successore di nominare in piena autonomia i membri della Commissione trasparenza che ho fortemente voluto e che, sono sicuro, fara’ luce sulla vicenda”.

“Una decisione necessaria – prosegue Buschini – per la passione e la serietà con la quale ho ricoperto il mio ruolo da quasi due anni e che ho deciso di prendere per il rispetto massimo che nutro per le istituzioni, i miei colleghi e i cittadini che da anni mi conoscono per la serietà e concretezza e che negli ultimi giorni mi esprimono il loro sostegno”.

“Continuerò con lo stesso entusiasmo di sempre a rappresentare le istanze dei cittadini e cercare di dare risposte alle aspettative di un territorio, al quale mi lega un profondo sentimento di amore”.

