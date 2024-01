Ad annunciarli, il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale Alessio Pascucci: “Lavori che metteranno in sicurezza le zone più critiche”

“Nuovi cantieri sulla Via Settevene Palo Nuova che collega Cerveteri a Bracciano. Lavori per un importo di 150mila euro con i quali si inizieranno a mettere in sicurezza alcuni dei punti di maggiore criticità di questa strada che rappresenta uno snodo viario di estrema importanza per i Comuni del Lago e del Litorale a Nord di Roma”. A renderlo noto è Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e attuale Consigliere comunale di Ladispoli.

Lavori per 150mila euro sulla Settevene Palo Nuova che collega Cerveteri a Bracciano

“Si tratta ovviamente di un primo intervento – ha dichiarato Alessio Pascucci – lavori che chiaramente non andranno a risolvere totalmente la situazione della viabilità, ma che andranno a mettere in sicurezza alcuni tratti di strada maggiormente ammalorati. Con l’occasione vorrei ringraziare Manuela Chioccia, Consigliera della Città Metropolitana con delega a Viabilità, Mobilità e Infrastrutture e ovviamente il Sindaco Metropolitano Roberto Gualtieri per aver accolto le segnalazioni da me effettuate su una arteria stradale così importante che, ricordiamo, collega il nostro litorale con l’ospedale di Bracciano”.