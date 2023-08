Latitante tratto in arresto dalla polizia a Ladispoli

Si tratta di un romeno di 43 anni: doveva scontare 7 anni di carcere per atti sessuali con minori e maltrattamenti in famiglia

Ieri sera in Ladispoli gli agenti della Volante del Commissariato di P.S. di Ladispoli, diretti dal Vice Questore dott. Paolo Delli Colli, hanno tratto in arresto un pericoloso latitante che girava indisturbato nel centro cittadino anche se doveva scontare sette anni di carcere per reati molto gravi come Atti sessuali con minori e Maltrattamenti in famiglia. Il ricercato, nato in Romania, H. V. di anni 43, alla vista della Volante ha svoltato improvvisamente in una via secondaria ma è stato subito raggiunto e fermato dagli agenti ai quali, con grande intuito, non è sfuggito il sospetto comportamento.

L’arrestato è stato associato al carcere di Civitavecchia. Grande soddisfazione per il Commissariato di Ladispoli che in questo periodo ha fortemente intensificato i controlli (solo nella giornata di ieri oltre 150 persone e 70 veicoli fermati) e pochi giorni fa aveva già arrestato un altro pericoloso latitante.