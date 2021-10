“L’arma dei Carabinieri caccia i suoi militari dagli alloggi delle caserme”

La denuncia del Nuovo Sindacato Carabinieri che annuncia interventi “per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte a cercarsi mezzi di fortuna per passarla in maniera dignitosa”

“L’arma dei Carabinieri ha dato ordine a tutti i Carabinieri alloggiati nelle Caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso del green pass da questa mezzanotte”. A denunciarlo è stato il Nuovo sindacato dei Carabinieri, come riportato a Tgcom24.

Secondo la denuncia del Nuovo sindacato dei Carabinieri “il Comando Generale avrebbe dato la disposizione di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l’alloggio a luogo di lavoro”; e avvisa che interverrà “in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte a cercarsi mezzi di fortuna per passarla in maniera dignitosa”.

Sempre come riportato da Tgcom24, il Comando generale avrebbe precisato che “La circolare emanata dal Comando Generale l’11 ottobre 2021 non contiene alcuna indicazione sugli accasermati – si legge nella nota riportata su Tgcom – Dalla lettura del Dpcm del 12 ottobre, l’aspetto è indirettamente trattato allorquando è esplicitamente previsto che al personale dichiarato assente ingiustificato per mancanza del Green pass all’atto di intraprendere il lavoro, non è consentito, in alcun modo, di permanere nella struttura, anche a fini diversi. Pertanto, chi occupa posto in caserma ma non effettua il servizio, poiché in licenza o a riposo continuerà a usufruire del beneficio”.x