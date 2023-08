Ladispoli: Uniti per Carlos, il bambino con lo spettro autistico e il sogno di parlare

Uniti per Carlos, oggi a Ladispoli una serata di beneficienza per raccogliere fondi utili per una nuova terapia che potrebbe cambiargli la vita

Questa sera, giovedì 24 agosto, presso l’agriturismo Torre Flavia Relais, si terrà una serata di beneficienza: “Uniti per Carlos”. Carlos è un bambino di 10 anni con un forte disturbo dello spettro autistico. Nonostante dei grandi risultati nella comprensione, Carlos non riesce ancora a parlare. Sembra che la vita di Carlos possa cambiare. Infatti, in una clinica specializzata all’estero viene realizzata una nuova cura con cellule staminali.

Purtroppo questo tipo di trattamento è molto costoso e, per questo, mamma Marika ha chiesto l’aiuto di tutti, dai commercianti ai cittadini. L’obiettivo, sulla base di un primo preventivo, è quello di raccogliere 20 mila euro.

Tante attività e tanti amici si sono stretti intorno alla famiglia, da qui nasce l’iniziativa: Miss e Mister Kids Star. Uniti per Carlos sarà una serata interamente dedicata ai bambini con animazione e riffa, il cui incasso verrà donato interamente alla famiglia. Ci sarà una sfilata per bambini, ma anche apericena e dj set. Il tutto partirà alla ore 19 per poi proseguire fino a tarda serata. L’iniziativa è stata organizzata da: I Laboratori di Erika in collaborazione con Spaghetti’s ed Esposito Tyres; a loro si sono poi aggiungi tantissimi sponsor.

Per info e biglietti: 33127722334; 3914299634

Donazioni dirette

Per poter donare direttamente alla famiglia di Carlos è possibile utilizzare queste coordinate:

Postepay 5333 1711 2675 4031 C.F. BLCNLP87P11Z332O

Iban IT94T3608105138261478961488

Intestato a Angelo Percy Denovan Abeelack