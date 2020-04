Condividi Pin 8 Condivisioni

Ladispoli, “Un uovo di Pasqua in ogni pacco alimentare per le famiglie in difficoltà”

“E’ il mio personale regalo per tutte le famiglie che in questo momento hanno bisogno di ricevere il nostro sostegno e di sentire la nostra vicinanza. L’uovo di Pasqua è un pensiero sempre gradito, da adulti e bambini, e spero che possa servire a portare anche solo un istante di gioia in questo momento così difficile.

Li consegneremo a nome della città, perché a Ladispoli nessuno viene lasciato solo”.

Lo scrive il Sindaco Grando sul proprio profilo social.