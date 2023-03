Ladispoli, trionfo dell’Alberghiero alla “Coffee Competition” di Anzio –

Dall’Istituto Alberghiero di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo: Si erano preparati da tempo sotto la guida dei loro Docenti Bruno Mazzeo, Donatella Di Matteo e Paolo Ferranti. Lunghe esercitazioni per conoscere tutti i segreti di una prestazione vincente in vista di un appuntamento attesissimo da ogni Istituto Alberghiero italiano: la “Coffee Competition” di Anzio (ex “Coffee Competition Martina Forino”), competizione nazionale dedicata al mondo della caffetteria, nata nel 2008 e intitolata a Martina Forino, allieva dell’Istituto ‘Apicio’ prematuramente scomparsa in un incidente stradale. Per questa edizione (la 12^) erano stati chiamati a partecipare gli Alberghieri delle Regioni Lazio, Campania, Toscana, Marche, Basilicata, Molise, Abruzzo, Calabria e Puglia. Una sfida difficilissima nata quindici anni fa e cresciuta di anno in anno per mettere alla prova la creatività e l’abilità degli studenti, ma anche per favorire un importante scambio di esperienze, conoscenze e metodi di lavoro. E poche ore fa è arrivato il verdetto finale che ha superato ogni più ottimistica previsione: primo premio per Martina Ferrazzi (4^ Sala A, per la Sezione Latte Art) e un altro primo premio per Manuel Orsini (5^P per la Sezione Pasticceria). Da una parte un cuore disegnato con perfezione leonardesca al centro di un “cappuccino da maestro”; dall’altra un’autentica opera d’arte, “The Sphere”, che ha letteralmente incantato la giuria del Concorso: al centro del piatto un disco di crumble, al di sopra la metà di una sfera riempita con mousse al caffè e panna e quindi coperta con l’altra metà; al bordo del piatto caviale al caffè accanto a nocciole finemente tritate. Il tutto affumicato con agrumi essiccati. “Siamo felicissimi e orgogliosi di un risultato che premia l’eccellenza dell’offerta formativa del nostro Istituto Alberghiero – hanno commentato i Docenti Bruno Mazzeo, Donatella Di Matteo e Paolo Ferranti – ma anche la bravura degli studenti e la loro capacità di affrontare la gara con il giusto spirito agonistico senza perdere mai il controllo, la lucidità e la concentrazione che contraddistinguono i veri professionisti”. Ad accompagnare gli allievi questa mattina c’erano anche la Prof.ssa Carmela Panzella, Responsabile di Sede dell’Istituto Alberghiero e il Prof. Antonio Moccia (Docente di Matematica). “Desidero rivolgere le mie congratulazioni agli allievi vincitori, ai Docenti e a tutti i partecipanti alla Gara. – ha affermato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – Questo risultato è la testimonianza migliore della dedizione e della straordinaria professionalità del nostro corpo docente capace di appassionare ed entusiasmare gli studenti, che torneranno a casa felici del loro meritato successo. Il mondo del lavoro, che diventa ogni giorno più complesso e competitivo, li troverà preparati e pronti ad affrontare la prossima sfida. Bravissimi! Siamo orgogliosi di voi!”.