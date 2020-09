Share Pin 4 Condivisioni

Ladispoli, treno acceso di notte. Grando: “Chiesto l’intervento di Arpa Lazio”

“Arpa Lazio deve intervenireper verificare che le emissioni sonore rientrino nei limiti previsti dalla legge”. Con queste parole il sindaco, Alessandro Grando, facendosi portavoce delle segnalazioni dei cittadini, ha comunicato di avere inviato una richiesta di intervento all’ente regionale in merito ai rumori provenienti dal treno lasciato acceso durante la notte sui binari ferroviari.

“Numerosi cittadini – ha proseguito Grando – ci hanno segnalato il forte rumore che proviene da un treno che viene solitamente lasciato acceso sui #binari in orario notturno. Tutto questo sta causando notevoli disagi ai residenti che lamentano di non riuscire a riposare, con tutte le implicazioni di carattere psico-fisico che ne conseguono. Ci auguriamo che Arpa Lazio effettui al più presto questa verifica perché la situazione sta creando problemi in tutti i residenti nella zona adiacente alla stazione ferroviaria”.