Ladispoli: tensioni tra cittadini e Acea, organizzata un’assemblea pubblica

L’Unione Inquilini Ladispoli e l’Associazione Difesa Consumatori e Contribuenti si uniscono per un’assemblea contro Acea

Il 2 giugno alle ore 11.00 in Piazza Marescotti, avrà luogo un’assemblea pubblica che ha l’obiettivo di permettere di riaprire il dialogo con Acea affinché l’azienda si metta a disposizione dei cittadini in difficoltà. Nel corso dell’assemblea sarà possibile firmare una petizione da inviare successivamente al Sindaco Grando e al delegato Moretti.

“Hai ricevuto una bolletta troppo alta? Ti hanno indicato come utenza commerciale invece doveva essere a uso domestico? Ti impediscono di rateizzare la bolletta perché sei in un condominio? Ti hanno chiesto una nuova caparra senza aver sostituito il contatore? Vi hanno obbligati ad avere un’unica bolletta per tutto il condominio?” chiedono le associazioni attraverso le proprie pagine social.

“Questi abusi da parte dell’ente gestore non possono essere accettati, per questo come Unione Inquilini e Associazione Difesa Consumatori e Contribuenti stiamo scrivendo un reclamo all’ARERA e siamo disponibili per tutte le consulenze e eventuali azioni legali di difesa dei cittadini. L’acqua è un bene comune e vogliamo difenderlo!” concludono.