I numero di spettatori per ogni concerto non potrà superare le mille unità

Ladispoli Summer Fest, istruzioni per l’uso – riceviamo e pubblichiamo:

Questa manifestazione è stata pensata e realizzata con lo scopo di far ripartire la nostra città dopo il dramma della pandemia. Uno sforzo collettivo che coinvolge l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, gli imprenditori, le Forze dell’ordine e tanti volontari e cittadini. Per questo chiediamo anche a chi vorrà assistere ai concerti di collaborare seguendo attentamente le istruzioni allegate; solo così ognuno potrà godere completamente dell’esibizione del suo artista preferito. In base alle norme vigenti in materia anti covid il numero di spettatori per ogni concerto non potrà superare le mille unità.

Siamo dispiaciuti e comprendiamo benissimo come si tratti di un numero irrisorio per artisti molto conosciuti come quelli che avremo il piacere di ospitare.Per soddisfare il maggior numero possibile di appassionati abbiamo stabilito che non sarà possibile partecipare a più di uno spettacolo.Le prenotazioni si potranno effettuare solo online, attraverso un modulo predisposto per l’occasione, nella sezione dedicata sul sito internet www.comunediladispoli.it.Un aspetto molto importante della manifestazione è quello dedicato alla Solidarietà:

1. per convalidare il modulo della prenotazione, lo stesso dovrà essere stampato e mostrato al chiosco della Pro Loco Ladispoli APS in Piazza Rossellini, insieme ad un documento di identità.

2. Per attivare la prenotazione sarà necessario compiere un piccolo gesto d’amore, donare un prodotto alimentare non deperibile che sarà consegnato alla Caritas Dioocesana, la quale lo utilizzerà nella sua mensa, che si occupa di distribuire ogni giorno pasti caldi ai più sfortunati.3. Una volta effettuata questa operazione, sul vostro modulo sarà apposto un timbro di convalida.

Ladispoli Summer Fest, istruzioni per l’uso

Lo stesso modulo dovrà essere mostrato all’ingresso dell’area spettacolo, il giorno del concerto, insieme al documento d’identità e alla documentazione sanitaria prevista.4. Vi saranno comunicati tempestivamente i giorni di apertura delle prenotazioni online sul sito dedicato del Comune di Ladispoli )https://www.comunediladispoli.it/summerfest2021/concerti) e i giorni successivi della convalida delle prenotazioni con il ritiro del prodotto alimentare non deperibile, presso il chiosco Pro Loco Ladispoli APS in Piazza Rossellini.

Le informazioni saranno pubblicate, oltre che sul sito del Comune, anche sul sito della Pro Loco Ladispoli e sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento.Per riassumere:È possibile prenotarsi solo per uno dei tre concerti, non sarà possibile partecipare a più di uno spettacolo.

Prenota fino a un massimo di 4 biglietti, a patto che siano persone appartenenti al tuo nucleo familiare. Al termine della procedura stampa il pdf e portalo al box della Pro Loco Ladispoli in Piazza Rossellini entro il giorno prestabilito per terminare la procedura di prenotazione.

Ricorda di portare con te almeno un prodotto alimentare non deperibile per ogni partecipante.

Il giorno del concerto, per accedere all’arena, ogni spettatore sopra i 6 anni dovrà:-Fornire un test molecolare o antigenico negativo al COVID-19 che non sia antecedente alle 48 ore prima dell’evento;-Presentare una prova di avvenuta vaccinazione al COVID-19 (rilasciata dalle autorità sanitarie italiane) oppure un certificato di pregressa infezione (rilasciata dalle autorità sanitarie italiane ma non più vecchia di sei mesi).Senza una di queste documentazioni non ti sarà possibile accedere al concerto.