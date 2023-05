Approvate con delibera di Giunta 120 del 30 maggio 2023

Ladispoli, spazio culturale “La Grottaccia”: pubblicate le tariffe per l’utilizzo

L’Amministrazione comunale rende noto che, con delibera di Giunta 120 del 30 maggio 2023, sono state approvate le tariffe per l’utilizzo dello spazio culturale “La Grottaccia” in via Rapallo 14.

Per la delibera, il modulo di domanda per la concessione in uso temporaneo dello spazio culturale “La Grottaccia” e la dichiarazione di impegno per la concessione dell’utilizzo, visibili direttamente al link qui di seguito:

https://www.comunediladispoli.it/-spazio-culturale-la-grottaccia-pubblicate-le-tariffe-per-lutilizzo-/notizia