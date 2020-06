Condividi Pin 9 Condivisioni

Cittadini esasperati per gli atti di vandalismo e il disturbo della quiete pubblica da parte di alcuni adolescenti

“Ladispoli, situazione insostenibile in zona Messico”

“Ladispoli, situazione insostenibile in zona Messico” –

Una situazione estenuante che preoccupa e fa infuriare allo stesso tempo i residenti della zona Messico.

“A piazza De Michelis, zona Messico, è stato abbattuto un lampione dell’illuminazione pubblica – hanno denunciato i residenti – probabilmente per i soliti atti di vandalismo e di disturbo della quiete pubblica che si verificano ormai da settimane a opera di gruppi di adolescenti che hanno preso possesso della zona e del camminamento che dalla piazza porta al ponte pedonale”.

Sul posto è intervenuta su segnalazione la Polizia locale “ma per la sola rimozione del lampione”.

Chi ha segnalato la situazione agli agenti della municipale ha chiesto l’uso delle telecamere recentemente installate per identificare i responsabili.

“Abito al primo piano di una palazzina che affaccia su questo camminamento pedonale e non si riesce più a vivere”.

“Hanno preso possesso della zona e non si può neanche più uscire sul balcone o tenere le finestre aperte per le bestemmie e le parolacce, oltre che per il disturbo continuo della quiete pubblica, giorno e notte”.

Sulla situazione è stato presentato anche un esposto ai carabinieri “che dovrebbero essere obbligati – prosegue il cittadino – a prendere provvedimenti ma non è cambiato nulla e non ho mai visto una pattuglia se non quando chiamati da noi”.

“Le forze dell’ordine vengono ormai chiamate quasi quotidianamente ma quando intervengono non prendono provvedimenti perché dicono che non possono constatare i reati”.

“Ciò che vedo è che i controlli, se così li vogliamo chiamare, avvengono solo in centro, ma le zone periferiche non vengono presidiate, pur essendo zone note alle forze dell’ordine per i fatti citati”.