Ladispoli, Si Può Fare. Loddo: “Richiesta estensione apertura dell’isola ecologica il sabato mattina e pulizia erba nei marciapiedi” – In una lettera inviata al Consigliere Comunale Delegato all’Igiene Urbana Carmelo Augello e al Sindaco Alessandro Grando, il Capogruppo di Si Può Fare Giuseppe Loddo ha formulato all’Amministrazione comunale 2 specifiche richieste: 1) L’estensione dell’apertura dell’isola ecologica il sabato mattina; 2) La pulizia dell’erba nei marciapiedi.

Così il corpo della lettera inoltrata: “Egregi, ho appreso con favore l’estensione dell’orario di apertura dell’isola ecologica tuttavia mi preme evidenziare che sarebbe utilissimo garantire il funzionamento anche il sabato mattina. Molti cittadini che lavorano durante la settimana rischiano di dover prendere ferie e permessi per poter conferire. Al fine di non gravare sui costi generali del servizio si potrebbe ridurre un pomeriggio della settimana, oppure una mattina. Con l’occasione voglio segnalarvi la necessità di interventi di rimozione dell’erba nei marciapiedi, soprattutto nelle zone periferiche, che in alcuni tratti inibiscono il passaggio dei pedoni e aumentano la percezione di degrado nella città.”