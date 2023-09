Ladispoli, si fingono dipendenti del Comune e chiedono soldi per la sosta nell’area cani di Via Firenze –

Presentarsi con un cartellino del Comune di Ladispoli presso l’area cani di Via Firenze e chiedere soldi per la sosta in tale area.

È quanto accaduto giovedì ad una malcapitata cittadina della località balneare la cui testimonianza è stata raccolta e dalla signora Carla Garau e riportata sul social con queste parole:

“Stamattina nell’area cani di Via Firenze, mi si avvicina una anziana signora, e mi chiede, anche a lei il comune ha chiesto di pagare una tassa per portare qui il cane???? Ieri due persone, con cartellino con scritto COMUNE…. chiede alla signora dei soldi per poter stare lì…. chiaramente una truffa. Per fortuna la signora gli ha dato 5 € perché non aveva altro…. è successo a qualcun altro???