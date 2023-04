Terza e ultima giornata della settantesima edizione della sagra del Carciofo romanesco.

Ecco il programma di oggi:

DOMENICA 16 APRILE

LOCOMOTIVA DIESEL CON CARROZZE A TERRAZZINI

Treno storico per la sagra del carciofo

Treno storico da Roma a Ladispoli

Il treno storico, composto da carrozze Centoporte degli anni 30’ parte dalla stazione di Roma Termini alle ore 8.40.Previste fermate per servizio viaggiatori nelle stazioni di Roma Ostiensee Roma San Pietro.

Ore 10:00: VIA DUCA DEGLI ABRUZZI COME VIA MARGUTTA – Mostra di pittura, opere d’arte e di artigianato

Dalle ore 10:00 – Giardini Nazareno Fedeli – ASSOCIAZIONECULTURALE S.P.Q.R. “La vita all’epoca dell’antica Roma” Alimentazione, combattimenti, cosmesi ai tempi dell’antica Roma

Dalle Ore 10:00 – 13:00 –Piazza Rossellini – ARTICHOKE BODYPAINTING

Ore 10:30 A.S.D. A TUTTO RITMO di Teresa Mascioni (Balli medievali)

Ore 11:00 – Piazza Rossellini – CONCORSO DELLE SCULTURE DEI CARCIOFI realizzate dai produttori agricoli e premiazioni.

Ore 16:00 l’area della sagra sarà allietata dalla musica di:

BANDA MUSICALE DI LADISPOLI “LA FERROSA”, BANDA MUSICALE “S. CECILIA” E MAJORETTES “DANCE LIFE SCHOOL” DI COTTANELLO, BANDA MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” DI TOLFA

Ore 17:00: PREMIAZIONE DELLE PRO LOCO PRESENTI IN PIAZZA DEI SAPORI D’ITALIA

Ore 21:00 – 23:30 –Piazza Rossellini – LADRI DI CARROZZELLE

Alle 11.00 il concorso delle sculture di carciofi

Ore 23:30 – STABILIMENTO DLF: GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO RAFFAELE FIREWORKS

PRESENTA: MARIA CHIARA CIMINI

LE STRADE CHIUSE E LA VIABILITÀ

L’Amministrazione comunale informa che, in occasione della Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 14 al 16 aprile, cambierà radicalmente la viabilità.

Dalle ore 5:00 del 14 aprile alle ore 5:00 del 17 aprile:

vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione sull’intera Via Ancona e Via Odescalchi e Viale Italia ( per quest’ultimo è consentito l’attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume)

• Interdetta la circolazione su Via Fiume tratto compreso tra Via Trieste e Piazza M. Marescotti

• Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Tento è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• L.go delle Capitanerie di Porto (rotonda Via Flavia) è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 della stessa Via è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori;

• Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria è interdetta la circolazione e la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko e veicoli autorizzati;

• Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione;

• Via Amalfi tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma ;

• Via Taranto tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Via Taranto ad esclusione mezzi servizio urbano , polizia, soccorso , Tekneko ;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra sul ponte Bitti per i veicoli provenienti da Via Roma ;

• Istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso lungomare Mare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso ;

• Via Flavia tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi è interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra o proseguire dritti su Via Flavia altezza Ponte Bitti;

• L’area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea Cotral , gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo Nord;

• Vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all’area fieristica.

Inoltre vietata la sosta su via Regina Elena dall’intersezione con Via Flavia ( lato sinistro) fino al primo parcheggio blu; vietata la sosta ambo i lati in Via del Mare dall’intersezione di Via Regina Elena per una profondità di 8 mt.

Dalle ore 05:00 del 12 aprile fino alle ore 05:00 del 17 aprile è vietata la sosta sull’intero parcheggio sito in Via Firenze e circoscritto da un lato da Via Flavia e dall’altro dal fosso Vaccino ( area mercato alimentari).

I NUOVI PERCORSI DEI BUS

Di seguito i percorsi alternativi effettuati dai bus.

LINEA 23: P.zza Aldo Moro (capolinea) – Via Mura Castellane – Viale Manzoni – Via Settevene Palo – Via Aurelia (Poliambulatorio) – Via Settevene palo Nord – Via Taranto (Stazione FS) – Via Flavia – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia – Via Doganale – Largo Monteverdi – Via Pergolesi – Largo Scarlatti – Via Vivaldi – Largo Vivaldi – Via Vivaldi – Largo Scarlatti – Via A. Boito – Via U. Giordano – Via Doganale – Via Aurelia – Via Palo Laziale- Via Genova – Stazione FS – Via Taranto -Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia– Via Settevene Palo – Viale Manzoni – P.zza Aldo Moro (capolinea)

LINEA 27: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste-Istituto Alberghiero) – Via Taormina – Via Cagliari – Via Settevene Palo nord – Via Costantini (Cimitero) – Via A. Moro (Poliambulatorio) – Via Berlinguer (Zona Artigianale) – Via Costantini – Viale California – Via Alabama – Via Georgia – Viale America – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste-Istituto Alberghiero) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 28: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Aurelia – Marina di San Nicola – Via Orione – Piazza Orsa Maggiore – Via Giove – Largo Selene – Cavalcavia FS – Largo delle Sirenette – Via Saturno – Largo Saturno – Via Marte – Via Venere – Largo delle Sirenette – Via del Sole – Cavalcavia Aurelia – Via Aurelia – Via Palo Laziale – Via Genova – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 29 (Parte 10 minuti dopo l’orario previsto): Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste) – Via Castellammare di Stabia – Via Firenze – Via Claudia – Via Ugo Foscolo – Via Benedetto Croce – Via F.lli Bandiera – Piazza Nazario Sauro – Via Claudia – Via Giovanni XXIII – Via Claudia – Via Nettuno – Via Roma (Torre Flavia) – Via Fontana Morella – Via B. Marini – Viale Campo di Mare – Via S. Angelucci – Via Agylla – Via Fontana Morella – Via Aurelia – Poliambulatorio – Cimitero – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Flavia – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 30: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord – Via Costantini – Via Aldo Moro (Zona Artigianale) – Poliambulatorio – Via Aurelia – Via del Boietto – Via dei Vigneti – Via dell’Olmetto – Via delle Carciofete – Via Casal dei Venti – Via dei Monteroni – Via Acquedotto Statua– Via Aurelia – Cimitero – Via Costantini – Via A. Moro (Zona Artigianale) – Poliambulatorio – Via Aurelia – Via Settevene Palo Nord – Via Taranto – Via Caltagirone (Poste) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli –Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 31: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Flavia – Via Firenze – P.za Falcone (Comune) – Via De Begnac – Via Caltagirone (PT) – Viale Europa – Viale Mediterraneo – Via Parigi – Via Londra – Via Reykjavik – Via Dublino – Via Helsinki – Via Atene – Via Tirana – Via Budapest – Via Praga – Via Varsavia – Via Mosca – Viale Mediterraneo – Via dei Narcisi – Via dei Gelsomini – Via dei Mughetti – Via delle Camelie – Via delle Mimose – Via delle Primule – Via delle Rose – Via del Campo Sportivo – Via Settevene Palo nord – Viale Europa – Via Caltagirone (PT) – Via Taormina – Via Milazzo – Via Spinelli – Via Taranto – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

LINEA 32: Stazione FS Ladispoli (capolinea) – Via Taranto – Via Settevene Palo Nord– Via Aurelia – Fermata CO.TRA.L Palidoro – Via S. Carlo a Palidoro – Via Torre a Palidoro – Ospedale Bambin Gesù – Via Torre a Palidoro – Via S. Carlo a Palidoro – Fermata CO.TRA.L Palidoro – Via Aurelia – Via Palo Laziale – Via Genova – Stazione FS Ladispoli (capolinea)

Venerdì 14 aprile le corse scolastiche delle ore 13:20 – 14:15 – 15:15 della linea 28 transitano sul Lungomare Regina Elena.