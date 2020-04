Condividi Pin 56 Condivisioni

I due si trovavano a Palo laziale quando è stata allertata la Guardia Costiera

Ladispoli, scoperti a fare kite surf: sanzionati – A seguito di una segnalazione pervenuta in mattinata agli Uffici del Locale Marittimo della Guardia Costiera di Ladispoli denunciando la presenza di alcuni kite-surf in mare di preciso in località Palo Laziale Ladispoli. Il personale militare della Guardia Costiera, si portavano in zona e verificavano la veridicità della segnakazione dove erano presenti 2 persone in mare a praticare kite-surf e, invitavano i malcapitati ad uscire dall’acqua, i kit-surfisti rientrati in spiaggia all’altezza del Largo stazione di Palo, venivano avvicinati dai Militari della Guardia Costiera di Ladispoli ed informati che tale attività non era consentita in quanto in vigore D.L. n. 19 del 25.03.2020 e, successive modifiche.Terminato di spiegare loro la violazione e la sanzione in cui resi responsabili, la Guardia Costiera procedeva all’identificazione e compilazione dei verbali e gli stessi ammettevano l’imprudenza e fornivano i documenti senza indugio. Sanzionati in violazione all’art.1 Comma 2 Lett.re a)n) del D.L. n. 19 del 25.03.2020, venivano sanzionati ai sensi dell’art. 4 Comma 1 del D.L. (effettuavano attività ricreativa in mare con Kite-surf senza comprovate motivazioni di necessità). Due sanzioni pari a 400 € cadauno.