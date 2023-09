Ladispoli, Sara Antinucci è Miss Etruria 2023

Successo per la kermesse organizzata da Tony Scarf

Sabato scorso a Ladispoli si è svolta la finale del concorso di bellezza “Miss Etruria – La regina degli Etruschi” 2023 e il Premio “Laura Antonelli”. Nella cornice del Bar Malò immerso nel verde del Cerreto, la manifestazione firmata Tony Scarf e condotta dal cabarettista-showman Pino La Mura ha riscosso l’ennesimo successo. In passerella 5 finaliste: Maria Luce Brun – Roma; Chiara Plebani – Ladispoli; Miriana Bolletta – Viterbo; Sarà Antinucci – Oriolo; Giorgia Plebani – Ladispoli.

Tutte ragazze di una bellezza straordinaria che hanno messo in seria difficoltà la giuria presente. Alla fine il verdetto ha proclamando Sara Antinucci Miss Etruria 2023, la fascia di Miss Cinema è stata assegnata a Miriana Bolletta e Miss Fotogenia è stata eletta Chiara Plebani. In giuria personaggi di calibro, come: Roberto Chevalier – attore doppiatore, voce ufficiale di Tom Cruise insieme alla compagna Raffaella di Stefano; Gianluca Magni – attore; Blentina Tafaj – makeup artist cinema; Kaspar Capparoni – attore; Roberto Girometti – regista; Paolo Fidemi – agente cinematografico; Alberto de Venezia – produttore cinematografico; Antonella Balsamo – costumista cinematografica; Gilberto Acquaviva – medico chirurgo Andrea d’Emilio regista; Federica Agnano -Miss Etruria 2015, ha presieduto la giuria il regista di “Grand Hotel” Carlo Micolano.

Non sono mancate le esibizioni canore come quella del giovane talento Alessandro Capparoni che ha interpretato impeccabilmente il grande Lucio Battisti; poi le voci di Angela Berria; Gianfranco Riccela; Angelo Pisani e Armando Tartaglini, quest’ultimo parte della trasmissione “Fake show” in onda il 16 settembre su Rai 2.

La proiezione di un filmato dedicato all’attrice Laura Antonelli, scomparsa nel 2016 ha emozionato la platea fino alle lacrime. L’omaggio è stato realizzato dal regista Al Festa e fortemente voluto da Tony Scarf che ha istituito il Premio “Laura Antonelli” in memoriam alla collega. Un premio che ogni anno si arricchisce di artisti, di persone che svolgono il proprio lavoro con dedizione e professionalità. Quest’anno il Premio “Laura Antonelli” è stato conferito al grande attore – doppiatore – voce ufficiale di Tom Cruise Roberto Chevalier che è stato inoltre omaggiato dalla pittrice Sonia Orsini con una sua tela (pittura astratta).

I premi alla carriera sono stati assegnati all’attore Gianluca Magni, al produttore cinematografico Alberto de Venezia premiato quest’anno al Festival del Cinema di Venezia e nominato “mago della produzione cinematografica nazionale”, Antonella Balsamo – costumista cinematografica; Cristiano Orsini – giornalista, che per un contrattempo dell’ultimo minuto non ha potuto ritirare il premio; Gilberto Acquaviva – medico chirurgo specialista Orl presso Ospedale San Camillo Roma e Sonia Orsini – pittrice. I premi all’amicizia sono andati a Antonino Vetta – “Vetta Car” e Bruno Migliore medico farmacista “Farmacia Borgo San Martino”. I ringraziamenti di Tony Scarf e Veronica Costea, organizzatori dell’evento: “Innanzitutto al Bar Malò – Carlo Landi e tutto lo staff, per aver accolto, ospitato e sostenuto la manifestazione. Doveroso ringraziare per il supporto anche gli Sponsor: Makeup On di Federica Agnano -Roma (che ha omaggiato con dei buoni le donne della giuria e la vincitrice); Vetta Car -Ladispoli; I Fiori di Patty – Ladispoli (omaggi floreali alle Miss e giuria femminile); Farmacia Borgo San Martino – Cerveteri; Ottica Valentini – Ladispoli; Bar Melly’s – Valcanetto; Hotel “Villa Margherita” – Ladispoli; Ristorante “La Tripolina” – Ladispoli; Villa dei Desideri – Cerveteri.

Un grazie al conduttore della serata Pino La Mura che con la sua bravura ha contribuito al successo dell’evento.

Ultimo, ma non per questo meno importante, il ringraziamento al numerosissimo pubblico che come ogni anno ha arricchito la nostra kermesse con dei fruscianti applausi e preziosi apprezzamenti. Grazie! Al prossimo anno!”