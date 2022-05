Ladispoli, Sanità e Territorio. Successo di partecipazione all’evento voluto dalla candidata sindaca del centro sinistra Silvia Marongiu

La sanità, argomento caro a tutti noi; il garantire servizi di prossimità adeguati ai cittadini come alta priorità per le amministrazioni locali.

Il sindaco come garante e collaboratore delle istituzioni sovra comunali nel raggiungimento di questi obiettivi.

Di questi aspetti e di molti altri si è discusso in una sala gremita lunedì 23 maggio, alle 17:30, in un incontro fortemente voluto dalla coalizione di centro sinistra organizzato al Papeete Club sul lungomare centrale di Ladispoli.

Insieme alla candidata Sindaca SILVIA MARONGIU sono intervenuti l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato; il consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Devid Porrello (M5S), il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e gli ex sindaci di Ladispoli Crescenzo Paliotta e Gino Ciogli.

Il convegno è stata l’occasione per toccare e ribadire l’importanza di alcuni punti in particolare: quali prospettive per la sanità regionale, grazie anche alla grande stagione di fondi e di investimenti del Pnrr nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione dei servizi socio sanitari.

“Il Pnrr in questo percorso sarà fondamentale per lavorare anche sulle malattie croniche, sull’assistenza domiciliare degli over 65 e sull’integrazione sociosanitaria” ha esplicitato la Marongiu.

“Il lavoro di squadra ed i nostri riferimenti sovracomunali saranno la chiave per fare la differenza”.