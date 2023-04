Efficace intervento straordinario nelle ore notturne

Ladispoli, Sagra “pulita”. Un ringraziamento agli operatori della Tekneco

Un ringraziamento particolare in questa settantesima edizione della Sagra del carciofo di Ladispoli, va agli operatori della Tekneco, che stanotte hanno dato il massimo nel minor tempo possibile, con un intervento di pulizia straordinaria iniziato dalle ore 1:00 am, per consentire alla città di svegliarsi e tornare alla normalità del Lunedì.

Il dispiegamento di uomini e mezzi per riportare ad una condizione di decoro le strade urbane nel dopo fiera, è stato imponente.

Ciò ha consentito alla viabilità di via Ancona e Via Odescalchi di essere ripristinata già per le ore 5:00 del mattino, nonostante molti banchi avessero ultimato lo smontaggio degli allestimenti oltre le ore 3.00, con non poca difficoltà nello svolgimento del servizio di recupero inerti e conferimento, e nel passaggio dei mezzi pesanti.

A segnalare la good news i cittadini stessi, che hanno potuto riprendere la regolare attività quotidiana in un contesto “normale” nonostante il flusso eccezionale di visitatori nel week end.