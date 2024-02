Ladispoli, sagra del Carciofo 2024: pubblicato l’avviso per l’installazione di “attrazioni viaggianti”

Pubblicato l’avviso per l’installazione di attrazioni viaggianti nell’ambito della 71ª Sagra del Carciofo Romanesco che si terrà a Ladispoli il 12, 13 e 14 aprile.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 9 marzo 2024. Si ricorda che le suddette domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dal titolare dell’attività, dovranno essere trasmesse telematicamente esclusivamente tramite il portale: www.impresainungiorno.gov.it Non verranno prese in esame domande pervenute oltre il termine sopraindicato, né quelle ricevute precedentemente alla data di pubblicazione dell’Avviso stesso, né quelle sprovviste della documentazione indicata.

Ladispoli, sagra del Carciofo 2024

Tutte le informazioni:

Assegnazione dei posteggi per opertatori commerciali ed espositori

La domanda di partecipazione alla Sagra (SCARICA modello allegato a), debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell’attività, dovrà essere trasmessa nelle modalità espressamente indicate nell’Avviso pubblico.

Documenti allegati:

Delibera di indirizzo

Delibera Tariffe Occupazione Suolo Pubblico e Rifiuti

Determina approvazione avviso

Avviso pubblico

Modello di domanda (allegato a)

Planimetria Via Ancona/Via Odescalchi – commercio ambulante

Per la partecipazione dovranno essere versati, a pena di esclusione, dei diritti di istruttoria pari a € 30,00 (trenta/00), non rimborsabile. Il pagamento dei suddetti diritti dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo sull’IBAN IT 45 C 03069 05020 100000046130 indicando nella causale “Diritti di Istruttoria Sagra del Carciofo Romanesco anno 2024”.

La ricevuta di pagamento dovrà essere necessariamente allegata alla domanda.

► SPETTACOLI VIAGGIANTI SAGRA 2024 – AVVISO PUBBLICO

Per partecipare in qualità di titolare/gestore di attrazione di spettacolo viaggiante alla Sagra occorre attenersi a quanto indicato nello specifico Avviso pubblico allegato di seguito.

Documenti allegati:

Avviso pubblico

Determina di approvazione Avviso n.260 del 08/02/2024

Approvazione tariffe CUP e TARIG D.G.C. n.21 del 06/02/2024

Si rappresenta che la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa telematicamente esclusivamente tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it



All’interno dell’istanza telematica dovrà essere allegata la documentazione prevista dall’Avviso pubblico e, altresì, gli estremi identificativi di n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda e una per l’autorizzazione), nonché copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento dei:

diritti di istruttoria pari a € 50,00 per ogni singola attrazione . Il pagamento del suddetto canone dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Diritti di istruttoria – Giostre – Sagra del Carciofo 2024”.

. Il pagamento del suddetto canone dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Diritti di istruttoria – Giostre – Sagra del Carciofo 2024”. canoni CUP e TARIG. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Canoni CUP e TARIG -Giostre – Sagra del Carciofo 2024”.

