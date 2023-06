Ladispoli, sabato 8 luglio la raccolta sangue nella sede AVIS

Sabato 8 luglio, nella sede AVIS di via Vilnius 5, a Ladispoli, si svolgerà una nuova raccolta di sangue da destinare alle strutture sanitare che ne hanno bisogno. Inutile sottolineare l’importanza di questo atto di generosità, ma anche di dovere civile nei confronti di chi ne ha bisogno per sopravvivere. In Italia siamo costantemente in emergenza sangue. Ma basterebbe veramente poco per evitarlo. Ricordiamoci sempre che il bisogno di sangue non si ferma mai: ogni giorno 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere. La raccolta di sangue si svolgerà tra le ore 7.00 del mattino, fino alle ore 11.00.

Per prenotarsi, telefonare al numero: 328-7584568

Fortunatamente il dovere civico dei nostri concittadini non viene mai meno. Neanche in piena estate. Il Presidente dell’AVIS di Ladispoli ci ha comunicato che ieri, 25 giugno, sono state raccolte ben 20 sacche di sangue. Nonostante il periodo non proprio favorevole. Uno splendido risultato che fa onore alla sezione di Ladispoli dell’AVIS. Ma anche a tutti i cittadini che hanno scelto di donare il loro tempo e il loro sangue a chi ne ha bisogno.