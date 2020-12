Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, Renato Zero ieri a pranzo in città

Renato Zero fa di nuovo visita a Ladispoli. Ieri, infatti, l’amatissimo cantante romano, habituè della cittadina del litorale, è stato in città per un pranzo in riva al mare presso il Malibù Beach.

La sua presenza, ovviamente, ha suscitato lo stupore di tutti i presenti.