Ladispoli, Renato Zero ieri a pranzo al Malibù

Renato Zero fa di nuovo visita a Ladispoli. Ieri, infatti, l’amatissimo cantante romano, habituè della cittadina del litorale, è stato in città per un pranzo in riva al mare presso il Malibù Beach.

La sua presenza, ovviamente, ha suscitato lo stupore di tutti i presenti.

“Un anno particolare per tutti ma, ad un passo dalla conclusione del 2020, è arrivato per noi un “regalo di Natale” inaspettato che ha reso comunque magiche queste festività per tutto il nostro Staff”.

Così sulla pagina social che aggiunge: “La presenza di Renato Zero nel nostro locale è stata accolta da tutti con fervore e stupore e come sempre la schiettezza, la trasparenza e l’animo umano di questo grande artista ha regalato sorrisi a tutti i clienti presenti.

Ma è soprattutto al nostro personale, con cui Renato ha avuto sempre piccole parole cortesi e di attenzione, che questo grande artista si è soffermato complimentandosi soprattutto per i sorrisi, nonostante le mascherine, e per la leggerezza con cui svolgono il servizio. Siamo chiaramente fieri delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e tutto questo ci riempie di orgoglio”.