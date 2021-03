Share Pin 57 Condivisioni

Paura in pieno centro, in via Palermo. Il gesto probabilmente dovuto a una lite

Ladispoli: prova a dare fuoco alla casa dove lavorava come badante, fermato –

Attimi di paura poco fa in via Palermo per un appartamento in fiamme. A quanto pare, secondo alcune testimonianze di alcuni cittadini presenti sul posto, un uomo, probabilmente di nazionalità sudamericana, avrebbe tentato di dare fuoco all’appartamento della persona anziana per la quale lavorava a seguito di un litigio con la figlia di questi.

E così, prima di andare via, l’uomo, avrebbe prima lanciato delle bottiglie sulle auto in sosta in via Palermo e poi avrebbe tentato di appiccare il fuoco.

A salvare la situazione sarebbero stati i carabinieri, allertati da alcuni residenti della zona. Una volta giunti sul posto i militari avrebbero bloccato l’uomo e messo in sicurezza la persona anziana presente all’interno dell’abitazione, spegnendo anche le fiamme.

Ora toccherà proprio ai Carabinieri cercare di ricostruire quanto accaduto.