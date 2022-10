Per problemi tecnici gli interventi in programma oggi, domani e mercoledì 12 ottobre sono rinviati alla prossima settimana

Ladispoli, posticipati gli interventi di sfalcio e di pulizia delle strade –

Per problemi tecnici gli interventi di sfalcio delle erbe interstiziali e pulizia delle strade in calendario per lunedì 10: Via Gabriele D’Annunzio; martedì 11: Via Giovanni XXIII; mercoledì 12: Via Cristoforo Colombo sono posticipati alla prossima settimana.

Saranno, invece, effettuati gli interventi previsti per giovedì 13: Via Alcide De Gasperi; venerdì 14: Via Nino Bixio – Via Enrico Toti; sabato 15: Via F.lli Cairoli – Via Amerigo Vespucci.