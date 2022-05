I primi posizionati su via Luisiana davanti l’asilo nido comunale, in via Florida davanti la scuola, in via California e davanti al Pertini

Ladispoli: iniziata la posa dei dissuasori di velocità nelle strade –

Al via l’installazione dei dissuasori di velocità sulle strade della città balneare. Operai in azione questa mattina in via Luisiana dove i dissuasori sono stati posizionati proprio davanti all’asilo nido comunale.

Dissuasori posizionati anche davanti la scuola di via Florida, via California e davanti al liceo Pertini.

Intanto il primo cittadino ha annunciato che durante la seduta del consiglio comunale in programma per domani, l’amministrazione è pronta ad approvare “una variazione di bilancio per destinare altri fondi alla sicurezza stradale, che verranno utilizzati per installare ulteriori dissuasori di velocità in tutti i quartieri di Ladispoli”.