Condividi Pin 0 Condivisioni

I residenti chiedono maggiori interventi di riqualificazione all’amministrazione comunale

“Ladispoli, piazza delle Sirene: necessaria una riqualificazione” –

Dopo lo spostamento del camper che da tempo ormai sostava, insieme al suo inquilino, in piazza delle Sirene, si sentono sollevati i residenti della zona: “Ora il quartiere ha ripreso quella serenità e tranquillità – ci scrivono – che da molto tempo purtroppo qui mancava”.

Ora però è tempo di riqualificare questa zona da tempo dimenticata.

“Questa piazzetta – scrivono ancora i residenti – è composta al suo interno da un prato che è circondato da un parcheggio pubblico”.

“Innanzitutto suggeriremmo di fare in modo di tenerla molto più pulita. Infatti, quando vengono i veicoli della ditta, ci girano attorno per pulire solo il parcheggio, ma nessuno scende mai dai veicoli per pulire l’interno e quindi questo prato rimane sempre sporco, con conseguenze facilmente immaginabili”.

“Ladispoli, piazza delle Sirene: necessaria una riqualificazione”

“Ladispoli, piazza delle Sirene: necessaria una riqualificazione”

“Ladispoli, piazza delle Sirene: necessaria una riqualificazione”

“Ladispoli, piazza delle Sirene: necessaria una riqualificazione”

Colpa un po’ della mancanza di pulizia da parte della ditta preposta, colpa anche dell’inciviltà della gente che “si sente ancora più autorizzata a buttare per terra” quello che capita prima.

Pratica che per i cittadini potrebbe essere risolta con l’installazione di qualche cestino “sperando che la gente, vedendoli, sia più motivata a non buttare tutto per terra”.

I residenti chiedono anche la potatura dei cespugli e l’installazione di una recinzione intorno al prato.

Riflettori puntati anche sulle condizioni del parcheggio: il manto stradale, con quelle “buche profonde”, è da rifare, perché oggi “molto pericolose soprattutto per i bambini” che molto spesso vanno in bici.

“Caro sindaco – concludono i residenti – che ne dice di alzare più su questo pollice e farlo diventare un po’ più verde?”