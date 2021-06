Ladispoli, Millepiedi: “Il prossimo 25 luglio la corsa non sarà solo una gara” –

Ladispoli, Millepiedi: “Il prossimo 25 luglio la corsa non sarà solo una gara”

“La prima edizione della Ladispoli in Corsa, prova nazionale Fidal di 10 km iscritta nel calendario per il prossimo 25 luglio, non sarà una gara come tutte le altre: di diverso c’è il contesto, perché la manifestazione fortemente voluta dal consiglio direttivo del Gruppo Millepiedi si inserisce nel quadro della Fiera del Fitness, che avrà il suo battesimo il 23 luglio portando migliaia di appassionati nella località tirrenica per scoprire una marea di eventi legati alla salute e al benessere fisico, da un grande villaggio espositivo a una serie di eventi sportivi fra cui proprio la corsa podistica, che si inserisce nel solco di una forte tradizione locale, facendo però il salto di qualità a livello nazionale.”

Lo rende noto in un comunicato il gruppo Millepiedi, affermando inoltre:

“Per l’occasione è stato disegnato un percorso completamente pianeggiante che costeggia da una parte la Via Aurelia e dall’altra l’Oasi Bosco di Palo Laziale, un tracciato immerso nel verde e sempre a contatto col mare, completamente asfaltato a eccezione di un breve tratto di 500 metri da ripetere due volte in leggero sterrato.

La quota di partecipazione, da versare entro il 21 luglio, è di 12 euro. Partenza alle ore 8:45 da Via Corrado Melone, proprio davanti al Parco di Palo. Chiaramente la gara si inserisce in un contesto più grande che oltre a offrire molte occasioni d’interesse, esalta anche Ladispoli come cittadina con le sue bellezze locali, oltre che come luogo di turismo balneare: difficilmente si potrà partecipare alla gara e andare via, troppi i richiami che la località laziale saprà offrire nell’arco del lungo weekend…”