Ladispoli, massiccia adesione nella prima settimana degli screening oncologici

Screening oncologici, l’assessore Alessandra Feduzi: “In una settimana 900 tra donne e uomini hanno effettuato controlli”

“I cittadini di Ladispoli hanno risposto in modo massiccio all’invito a sottoporsi agli screening oncologici gratuiti effettuati dall’Azienda sanitaria locale Rm4 nella struttura attrezzata in piazza Falcone, alle spalle del palazzetto comunale. In una settimana 900 tra donne e uomini hanno effettuato controlli oncologici della mammella, della cervice uterina, del colon retto”.

Le parole sono dell’assessore alla sanità, Alessandra Feduzi, che ha tracciato un bilancio dell’iniziativa che si protrarrà fino al 30 novembre, nell’ambito del progetto avviato dall’Asl in collaborazione con l’amministrazione comunale di Ladispoli nel campo della prevenzione. “Torniamo a ringraziare l’Azienda sanitaria locale Rm4 – prosegue l’assessore Feduzi – per aver messo a disposizione il camper medico, operativo dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. I cittadini hanno recepito il messaggio, la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per tutelare la salute come confermano le statistiche. La grande adesione giornaliera conferma che la popolazione è sensibile alla tematica, siamo certi che a fine novembre saranno raggiunte elevatissime percentuali di partecipazione”.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero verde 800 539762. O inviare una mail a [email protected].